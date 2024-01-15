Обвинение попросило реальные сроки клеившим листовки в Москве с призывами вступить в РДК

Также прокурор попросила в качестве дополнительного наказания назначить подсудимым запрет на администрирование сайтов сроком на три года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Гособвинение просит 5,5 и 5 лет колонии для двух молодых людей, расклеивших листовки в Москве в районе Печатники с призывами о вступлении в запрещенную в РФ организацию "Русский добровольческий корпус" (РДК), передает корреспондент ТАСС из 2-го Западного окружного военного суда.

"Вина подсудимых нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия. Прошу суд признать виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с помощью интернета) Исакова Алексея и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала гособвинитель. Шпорта Романа также признать виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ и приговорить к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Также прокурор просила в качестве дополнительного наказания назначить подсудимым запрет на администрирование сайтов сроком на три года.