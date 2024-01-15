Александра Орлова подозревают в злоупотреблении доверием

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ заочно арестовать основателя "Тануки" Александра Орлова по делу о злоупотреблении доверием. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом отклонено представление прокуратуры на решение суда первой инстанции, которым ранее было отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Орлову меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сказала собеседница агентства.

Решение суда вступило в законную силу.

Тверской суд Москвы ранее отказал следователю МВД в заочном аресте Орлова. Представитель ведомства мотивировал необходимость этой меры пресечения тем, что бизнесмен находится за рубежом, а значит - скрылся от правоохранителей. Но адвокат бизнесмена Владимир Подолин заявил, что Орлов не скрывался от следствия за границей, а находится там по делам бизнеса и готов вернуться для дачи показаний по требованию следствия, однако повестки он не получал.

По словам Подолина, дело, по которому проходит Орлов, было возбуждено в 2022 году в отношении неустановленных лиц. С тех пор в офисе Орлова был проведен обыск, при этом бизнесмен не был допрошен ни в качестве подозреваемого, ни как свидетель. Защитник утверждает, что ущерб в 20 млн рублей полностью погашен. Представитель потерпевшей стороны, которой является компания "Промтехноком", данную информацию подтвердил.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Орлова в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.