В Мытищах потушили открытое горение на складе автозапчастей

Предварительно, пострадавших нет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Мытищах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в МЧС в 15:10 поступил сигнал о пожаре на складе в Мытищах. Здание горело по всей площади - на 600 кв. м. Пожарные не допустили распространение огня на соседние здания. Предварительно, пострадавших нет.

В новость внесены изменения (16:57 мск) - обновлена информация о пожаре.