В Петербурге в 2023 году за уклонение от службы осудили более 100 участников СВО

В среднем наказание для виновных составило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Гарнизонные военные суды Санкт-Петербурга вынесли 108 обвинительных приговоров военнослужащим за самовольное оставление места службы в зоне специальной военной операции за 2023 год. В среднем наказание для виновных составило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Подводя итоги 2023 года: 108 человек привлечены к уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по военной службе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило 102 дела в отношении военнослужащих, которые самовольно оставили войсковые части, чтобы временно уклониться от исполнения обязанностей в зоне СВО (ч. 2.1 и 3.1 ст. 337 УК РФ). Из них обвинительные приговоры были оглашены по 85 делам, 69 приговоров уже вступили в законную силу. Восемь приговоров обжалованы в апелляционном порядке, три - в кассационном.

224-й гарнизонный военный суд рассмотрел 23 дела по 337-й статье УК РФ из 30, поступивших в минувшем году. Все приговоры вступили в законную силу, два из них обжалуются в кассационном порядке.

Оправдательных приговоров в обоих судах не выносилось, фигуранты в большинстве случаев признавали вину полностью или частично. "Среднестатистическое наказание по статье - шесть лет в исправительной колонии общего режима", - резюмировали в пресс-службе.

В сентябре 2022 года в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения в статьи о воинских преступлениях, установившие более тяжелую ответственность для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву или по контракту в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях ведения боевых действий.