На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7

По предварительной информации, жертв и разрушений нет

ТАСС, 15 января. Землетрясение произошло на севере Бурятии, магнитуда составила 5,7. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 20:52 (15:52 мск) произошло сейсмособытие в 58 км северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда - 5,7. Энергетический класс 14,3. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Толчки на территории Республики Бурятия ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районе, в городах Северобайкальске и Улан-Удэ.

"Ощутимость в Иркутске составила 3 балла, в Ольхонском районе - 3-4 балла, в Казачинско-Ленском районе - 4 балла, - отметили в ГУ МЧС Иркутской области. - Разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме".

Землетрясение почувствовали жители Читы и районов Забайкалья. "Никаких последствий землетрясение не имеет", - добавили в ГУ МЧС по региону.