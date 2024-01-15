В Москве прекращено приобретенное гражданство России еще двух человек за наркоторговлю

У мужчин нашли свертки с мефедроном и героином

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. МВД прекратило приобретенное гражданство еще двух мужчин, которые совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В отношении обоих мужчин сотрудниками полиции вынесены решения о прекращении гражданства РФ, а их действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", - сказали в пресс-службе.

Так, сотрудники ДПС на улице Коровий вал задержали 31-летнего гражданина. Когда такси остановили для проверки документов, пассажир заметно нервничал. При личном досмотре мужчины обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию, в свертке содержится наркотическое средство - мефедрон массой 2,91 гм. Второго гражданина сотрудники полиции задержали в такси на Ленинградском шоссе. При проверке документов у 38-летнего гражданина в рюкзаке изъяли сверток с 500 гм героина. "Двое граждан признаны виновными, они привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 УК РФ и по части 3 статьи 30 УК РФ, п. "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ и осуждены в соответствии с законодательством", - добавили в главке.

Столичное ГУ МВД России продолжает мониторинг, направленный на выявление натурализованных лиц, в отношении которых имеются основания для прекращения российского гражданства.