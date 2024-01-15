Пострадавший в аварии на шахте в Коми находится в реанимации

Его состояние тяжелое

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Пострадавший в аварии на шахте "Заполярной" АО "Воркутауголь" в Воркуте Республики Коми прооперирован и находится в реанимации.

Его состояние тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Пострадавший находится в отделении реанимации Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, где были проведены оперативные вмешательства. Состояние тяжелое. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми.

Ранее глава региона Владимир Уйба сообщил, что держит на личном контроле оказание медицинской помощи пострадавшему, который был госпитализирован с переломами. Вся необходимая помощь будет оказана и родным погибшего.