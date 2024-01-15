В Москве призывавших вступить в запрещенную организацию отправили в колонию-поселение

Их признали виновными к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к заключению в колонии-поселении двух молодых людей, расклеивших листовки в Москве в районе Печатники с призывами к вступлению в запрещенную в РФ организацию "Русский добровольческий корпус" (РДК), передает корреспондент ТАСС из суда.

"Суд постановил признать Шпорта Романа и Исакова Алексея виновными по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и приговорить Шпорта к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения, Исакова - к 2 годам колонии-поселения", - огласил приговор судья.

Суд переквалифицировал обвинение с части 2 на часть 1 статьи 205.2 УК РФ, как просили подсудимые и их защитники. Обвинение просило признать обоих виновными по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности при помощи интернета) и приговорить к 5 годам и 5,5 года колонии общего режима.

Как следует из обвинения и приговора, подсудимые хотели побудить неограниченный круг лиц в Московском регионе, в частности в районе Печатники, к осуществлению террористической деятельности, изготовив листовки с призывами и QR-кодом для перехода на Telegram-канал, где размещалась информация о вступлении в РДК.

Шпорт и Исаков 1 января 2023 года, в новогоднюю ночь, расклеили листовки на остановках общественного транспорта в районе Печатники. Как рассказала гособвинитель, о преступлении в правоохранительных органы сообщил свидетель, который увидел листовку и перешел по QR-коду.