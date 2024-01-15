В Самаре суд приговорил экс-полицейского к 12 годам колонии за сбыт наркотиков

Он признан виновным в совершении трех преступлений

ТАСС, 15 января. Советский районный суд Самары приговорил бывшего сотрудника полиции к 12 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков. Об этом сообщается на сайте суда.

"Советским районным судом Самары рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции Шамбарова А. В., который являясь руководителем тылового обеспечения отдела полиции по Советскому району управления МВД России по Самаре, совершил незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а также приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере, превышение должностных полномочий при уничтожении вещественных доказательств", - говорится в сообщении.

Отметается, что суд признал его виновным в совершении трех преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также на три года он лишен права занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

"[Рассмотрено уголовное дело] также в отношении Капранова С. В., обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере", - говорится в сообщении.

Ему суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.