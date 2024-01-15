В Петербурге проверяют причастность украинского блогера Шария к поджогам шин в подъездах

Преступления были совершены в период с 28 декабря по 7 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Причастность украинского блогера Анатолия Шария к восьми поджогам шин в подъездах проверяют в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Все преступления совершены аналогичным способом - путем поджога от двух до четырех автомобильных покрышек на лестничных клетках жилых домов непосредственно у входных дверей в квартиры потерпевших, в результате чего повреждены двери и общедомовое имущество. <…> Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений и дача юридической оценки его действиям", - объяснил источник.

Часть обвиняемых пояснила, что заказ на выполнение поджога с подробными инструкциями они получили от неустановленного лица в мессенджере "Телеграм". После видеоотчета о выполнении задания они получили оплату в криптовалюте в сумме, эквивалентной от 1 до 2 тыс. долларов США. Мотивы действий заказчика они не выясняли.

"Из показаний потерпевших следует, что они так или иначе имеют отношение к телеграм-блогеру Луневу Петру, который позиционирует себя как консультант по криптовалютам, являются его родственниками (в том числе по линии супруги) либо знакомыми. Кроме того, в разной степени осведомленности потерпевшие показали, что поджог их имущества связан с конфликтом между Луневым и украинским видеоблогером Анатолием Шарием", - уточнил собеседник.

Восемь поджогов были совершены в период с 28 декабря по 7 января на территории Петербурга и Ленобласти. По каждому возбуждено уголовное дело. Всего к уголовной ответственности привлечены 14 лиц, 8 из которых несовершеннолетние. Десять обвиняемых заключили под стражу, одному в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. Еще три ходатайства о заключении под стражу находятся на рассмотрении в суде.