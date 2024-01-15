На Украине заочно предъявили обвинение главе центрального исполкома "Единой России"

Александра Сидякина обвинили по статье о посягательстве на территориальную целостность страны

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение руководителю центрального исполкома "Единой России" Александру Сидякину по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

"Следователи СБУ заочно предъявили Сидякину обвинение", - говорится в сообщении Telegram-канала спецслужбы.

СБУ связала обвинение с проведением референдума в Херсонской области. В материалах следствия указали, что Сидякин посещал избирательные комиссии и участки, а также комментировал ход референдума в регионе.

Президент России Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября 2022 года там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей.