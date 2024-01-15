Суд арестовал двоих пранкеров за съемку опасных постановочных видео в метро Москвы

Владиславу Белокопытову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, Максиму Гришину - на 7 суток

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мировой судья в Москве назначил административный арест двум участникам съемок опасных постановочных видео в метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении Белокопытова Владислава Евгеньевича и Гришина Максима Алексеевича. Суд признал Белокопытова В. Е. и Гришина М. А. виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Белокопытову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Гришину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток", - сказали в пресс-службе.

11 января Белокопытов и Гришин, находясь в межстанционном переходе метро "Краснопресненская" кольцевой линии, спустились на крышу электропоезда и пробежали по ней. Кроме того, Белокопытов, подойдя к одной из люстр освещения, выкрутил две лампочки.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении несовершеннолетнего правонарушителя, а также его законного представителя составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) соответственно. "Для дальнейшего рассмотрения и принятия решения материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по району Западное Дегунино Москвы", - написала она в Telegram-канале.

Ранее в столичной прокуратуре ТАСС сообщили, что 20-летний уроженец Ростовской области и 18-летний москвич и их знакомые совершили умышленные нарушения порядка на территории Московского метрополитена, после чего опубликовали видео в интернете. Так, они бегали по крышам вагонов, инсценировали драку, а один из фигурантов выкручивал лампочки из люстры, бил проходящий мимо поезд ногой. Среди участников постановочных видео были и несовершеннолетние.