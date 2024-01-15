В Ростове-на-Дону полицейский застрелил мужчину, устроившего в квартире поножовщину

СК возбудил дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Полицейский в Ростове-на-Дону застрелил мужчину, который напал на него с ножом во время проверки квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

В дежурную часть Ростова-на-Дону поступило сообщение об избиении человека в квартире. Для проверки был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Прибыв на место сотрудники услышали за дверью крики о помощи. Один из сотрудников выбил входную дверь, после чего они увидели, что в одной из комнат мужчина в неадекватном состоянии наносит женщине удары ножом. "Заметив сотрудников полиции, мужчина напал на одного из них с ножом. Полицейский потребовал бросить оружие, однако он не прекратил противоправные действия. В соответствии с законом <...> сотрудник полиции выстрелил нарушителю в ногу. Получив ранение, фигурант снова предпринял попытку ударить правоохранителя ножом, в связи с чем полицейский выстрелил в грудь нападавшему. <…> Прибывшие медики констатировали смерть злоумышленника", - говорится в сообщении.

"Потерпевшей и ее брату злоумышленник нанес колото-резаные раны. Сотрудника полиции от получения ранений спас бронежилет", - уточнили в ГУ МВД.

В СК по региону добавили, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Во время расследования дадут правовую оценку правомерности применения табельного оружия сотрудником полиции.