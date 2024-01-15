Суд приговорил бывшего первого замглавы администрации Тамбова к четырем годам колонии

Ему также назначили штраф на сумму 500 тыс. рублей

ТАСС, 15 января. Суд назначил бывшему первому заместителю главы администрации Тамбовской области четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 290 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и органах местного самоуправления, сроком на три года", - говорится в сообщении.

Бывший чиновник, будучи должностным лицом, трижды получал денежные взятки через посредников за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых взяткодателем лиц.