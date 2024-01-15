СМИ: в Нигерии террористы захватили в заложники 45 пассажиров автобусов

Нападение было совершено с целью получения выкупа, уточняет Nigerian Tribune

ХАРАРЕ, 15 января. /ТАСС/. Террористы атаковали три междугородных автобуса и захватили 45 человек в заложники в Нигерии. Инцидент произошел на автотрассе Отукпо - Энугу (штат Бенуэ) на юго-востоке страны, сообщила газета Nigerian Tribune со ссылкой на очевидцев.

По данным водителя и пассажиров другого автобуса, которым удалось избежать захвата, нападение произошло из засады. По предварительным данным, нападение было совершено с целью получения выкупа.

На прошлой неделе около 30 человек были похищены на шоссе Кадуна - Абуджа в северо-восточной части Нигерии. До сих пор ничего неизвестно об их судьбе.

Последнее время террористы активизировались в Нигерии. Они совершают нападения на населенные пункты, грабят магазины и захватывают заложников.