ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в населенном пункте нарушено энергоснабжение

ТАСС, 15 января. Несколько административных зданий получили повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Сушаны Брянской области.

Также в населенном пункте нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение", - проинформировал глава региона.

По словам Богомаза, на месте работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.