ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

ТАСС, 15 января. Несколько административных зданий получили повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Сушаны Брянской области.
Также в населенном пункте нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение", - проинформировал глава региона.
По словам Богомаза, на месте работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.