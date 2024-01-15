15 января, 15:37

ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в населенном пункте нарушено энергоснабжение

ТАСС, 15 января. Несколько административных зданий получили повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Сушаны Брянской области.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

Также в населенном пункте нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение", - проинформировал глава региона.

По словам Богомаза, на месте работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область