В Улан-Удэ потушили пожар в ресторане "Бир хаус"

О пострадавших не сообщалось

ТАСС, 15 января. Пожар, возникший в ресторане в Улан-Удэ, потушен. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар в Улан-Удэ полностью ликвидирован", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что загорелся пивной ресторан "Бир хаус" в Октябрьском районе Улан-Удэ. Огонь охватил кровлю здания. Пожар был локализован на площади 525 кв. м. К тушению привлекались 40 человек, 13 единиц техники. О пострадавших не сообщалось. Из-за пожара закрыли движение трамваев в сторону остановки "Мелькомбинат" - рядом с рестораном расположена конечная остановка трамваев маршрута № 4. По факту пожара организована проверка, сообщили в прокуратуре Бурятии.