В Дагестане приговорили к четырем годам колонии экс-руководителя транспортного предприятия

Ущерб обвиняемого предприятию превысил 14 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана приговорил к четырем годам колонии бывшего руководителя дербентского пассажирского автотранспортного предприятия за договоры аренды транспортных средств на убыточных условиях. Обвиняемый причинил ущерб предприятию на сумму более 14 млн рублей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

В 2023 году обвиняемый был осужден на четыре года лишения свободы условно, позднее он обжаловал приговор. "Апелляционная инстанция при рассмотрении уголовного дела пришла к выводу, что районный суд при назначении подсудимому условного наказания не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Суд <...> заменил его на реальное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый Джабраилов в июне 2016 года, будучи исполняющим обязанности директора ОАО "Дербентское пассажирское автотранспортное предприятие", без одобрения совета директоров и общего собрания акционеров и без применения конкурсных процедур уполномочил своего подчиненного заключить от имени общества четыре договора аренды автотранспортных средств на заведомо невыгодных и убыточных условиях. "В результате предприятию был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 14 млн рублей", - добавила Мамаева.