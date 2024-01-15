В Северной Осетии сотрудники МВД изъяли более 3 тыс. л нелегального спирта

Общая стоимость изъятого - свыше 190 тыс. рублей

ТАСС, 15 января. Сотрудники полиции пресекли продажу 3 тыс. л нелицензированного спирта в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

"Фигурант был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК МВД по РСО-Алании), по оперативной информации - при продаже 600 пятилитровых бутылок этилового спирта, на который у него не было документов, подтверждающих легальность происхождения", - сообщили в МВД.

Товар мужчина привез покупателю на грузовой машине.

Общая стоимость изъятого - свыше 190 тыс. рублей, фальсификат передали представителям Росалкогольрегулирования на ответственное досудебное хранение.

Возбуждено уголовное дело, на время ег расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.