Под Калининградом арестовали гражданина Германии по подозрению в нападении на АЗС

По данным следствия, 10 января 2024 года мужчина избил оператора и украл 14,9 тыс. рублей из кассы

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Гурьевский районный суд Калининградской области отправил под стражу гражданина Германии, задержанного по подозрению в нападении на оператора автозаправочной станции (АЗС) в Гурьевском районе области и хищении 14,9 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

"Постановлением Гурьевского районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 марта 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя, который указал, что подозреваемый является гражданином Германии, не имеет регистрации на территории Российской Федерации, не работает, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на потерпевшую и препятствовать производству по уголовному делу.

По данным следствия, 10 января 2024 года мужчина напал на оператора АЗС в поселке Добрино. Он схватил ее за голову руками, толкнул, бил кулаками по голове оператора, после чего похитил из кассы 14,9 тыс. рублей и скрылся. Спустя сутки подозреваемый был задержан.