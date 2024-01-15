На Ставрополье задержали подростка по подозрению в рассылке фейка о нападениях на школы

Губернатор края Владимир Владимиров отметил, что ранее задержанный был судим за ложное сообщение об акте терроризма

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в распространении фейка о нападениях на школы Ставрополья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Правоохранители сработали быстро и задержали причастного к рассылке сообщений с угрозами. Им оказался 16-летний житель Ставрополя. <...> Ранее он уже был судим за ложное сообщение об акте терроризма. Сейчас с ним работают следственные органы", - написал он.

Ранее глава Ставрополья сообщил, что в регионе начала распространяться фейковая информация о готовящихся нападениях на школы края. Владимиров отмечал, что к распространению информации могут быть причастны люди "из соседней страны". "Если парень "работал" не один на территории России, то закон доберется и до них", - написал Владимиров.

По поручению губернатора края на Ставрополье проведут внеплановые проверки систем безопасности в школах.