Шеф-редактор агентства 24.kg подтвердил, что его и коллег допросили как свидетелей

В отношении информагентства ранее возбудили уголовное дело по статье о пропаганде войны

БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Шеф-редактор киргизского информационного агентства 24.kg Антон Лымарь подтвердил ТАСС, что генерального директора и шеф-редакторов информагентства, которых ранее забрали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), допрашивали как свидетелей по уголовному делу.

"В качестве свидетелей допросили", - сказал Лымарь.

Также шеф-редактор подтвердил, что допрошенные дали подписку о неразглашении.

Утром в понедельник в офисе агентства прошли обыски. Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в ГКНБ Киргизии. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по ст. 407 ("Пропаганда войны"). Согласно информации в Telegram-канале агентства, дело возбудили из-за публикации, однако из-за какой именно, не уточняется.