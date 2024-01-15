В ДТП под Архангельском погибли два человека

Еще двое пострадали

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Два человека погибли и два пострадали при столкновении микроавтобуса ГАЗ-Соболь и Volkswagen Polo на трассе Архангельск - Северодвинск в районе СНТ "Лисьи Борки", сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

"ДТП на автодороге Архангельск - Северодвинск в районе СНТ "Лисьи Борки", по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей ГАЗ-Соболь и Volkswagen Polo. В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, водитель и пассажир микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Северодвинску. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.