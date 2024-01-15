Число погибших при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку достигло семи

В МЧС Азербайджана отметили, что поисково-спасательная операция продолжается

БАКУ, 15 января. /ТАСС/. Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве и пожаре в одном из мебельных цехов в Баку. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось о 6 погибших и 24 пострадавших.

"В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается", - отметили в МЧС.

Взрыв, сопровождаемый пожаром, произошел в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку в понедельник днем. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.