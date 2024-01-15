В Донецке в результате сброса гранаты с дрона ВСУ ранен мирный житель

Это произошло в Кировском районе

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Украинские военные сбросили с квадрокоптера гранату в Кировском районе Донецка, в результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Кирова, 288 ранен мужчина", - сказано в сообщении.

В понедельник украинские военные также сбрасывали гранаты с дронов на Горловку и Ясиноватую. Информация о пострадавших пока не поступала.