Силы ПВО сбили БПЛА на подлете к Белгороду

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но повреждены два частных дома

ТАСС, 15 января. Осколками сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены два частных дома в Белгородской области.

Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. <...> Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка. Информация уточняется", - написал он. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что БПЛА был сбит в 20:30 мск.