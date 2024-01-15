15 января, 18:23

Силы ПВО сбили БПЛА на подлете к Белгороду

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но повреждены два частных дома

ТАСС, 15 января. Осколками сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены два частных дома в Белгородской области.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. <...> Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка. Информация уточняется", - написал он. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что БПЛА был сбит в 20:30 мск. 