В Челябинской области полицейские изъяли более 42 тыс. пачек сигарет

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 15 января. Полицейские изъяли 42 тысячи пачек контрафактных сигарет в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

"Немаркированные сигареты на сумму 5 млн рублей изъяли сотрудники полиции у предпринимателя в Челябинской области", - сообщили в МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен 39-летний индивидуальный предприниматель, который в арендованном им торговом павильоне, помимо чая и кофе, продавал немаркированные сигареты.

В общей сложности из торгового павильона и арендованных гаражных боксов было изъято 42 тыс. пачек немаркированных сигарет. По данному факту возбуждено уголовное дело.