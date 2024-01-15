На D4 затруднено движение поездов в сторону станции Железнодорожная

Состав по техническим причинам остановился на станции Савеловская

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. На диаметре D4 затруднено движение поездов в сторону станции Железнодорожная из-за остановки состава на станции Савеловская по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На D4 затруднено движение поездов в сторону Железнодорожной из-за остановки состава на станции Савеловская по техническим причинам. К нему уже направлен вспомогательный состав, который уберет его с путей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с МЖД принимаются меры для скорейшего возобновления движения.