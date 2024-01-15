В Словакии задержали угрожавшего устроить стрельбу в учебном заведении студента

Против него выдвинули обвинение в подготовке преступления против группы граждан, сообщает агентство ТАСР

БРАТИСЛАВА, 15 января. /ТАСС/. Полиция задержала в городе Тренчин на западе Словакии 18-летнего студента, который угрожал устроить стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщило агентство ТАСР.

По его информации, студента задержали в здании вуза, в котором он учился. Против него выдвинули обвинение в подготовке преступления против группы граждан. Других подробностей не приводится.

24-летний студент Давид Козак 21 декабря 2023 года устроил стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге. В результате погибли 14 человек, 25 получили ранения. Преступник покончил с собой после появления полицейских.