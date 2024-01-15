В Ленинградской области в ДТП погиб один человек

Еще двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Дорожная авария с участием двух автобусов и двух автомобилей произошла в Кингисеппском районе Ленинградской области. В результате ДТП водитель легковой машины умер на месте, два человека в автобусе получили травмы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

"По предварительным данным, около 18:50 на 11-м км автодороги на подъезде к Усть-Луге водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault. От удара произошло последующее столкновение легкового автомобиля Renault с иномаркой Chevrolet Niva и еще одним автобусом. В результате дорожной аварии женщина-водитель Renault скончалась на месте происшествия, также травмы получили водитель и пассажир автобуса Hyundai, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все его обстоятельства.