В Москве продлили арест украинских диверсантов, готовивших резонансные теракты в РФ

Они будут находиться под стражей до 21 апреля 2024 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста в отношении четырех украинских диверсантов, направленных для совершения резонансных терактов на военных и энергетических объектах в Брянской области в конце августа 2023 года, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить Андрею Антоненко - старшему офицеру группы информационного противодействия центра мониторинга информационного пространства стратегического оперативного командования "Север" Сухопутных войск Украины - меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 21 апреля", - говорится в постановлении судьи.

Ранее Лефортовский суд продлил срок ареста трем другим военнослужащим Вооруженных сил Украины - Алексею Мазуренко, Денису Ткаченко и Андрею Кулишу, все они граждане Украины. Меру пресечения им избирал Советский районный суд Брянска.

Как сообщалось ранее, сдавшиеся в плен диверсанты были доставлены в Москву для проведения следственных действий.