На востоке Москвы при пожаре в квартире погиб один человек

СК проводит доследственную проверку

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В трехкомнатной квартире на седьмом этаже жилого многоэтажного дома на улице Вешняковская, дом 22 корп. 2 произошел пожар на площади 25 кв. м - горели личные вещи и мебель", - сообщил собеседник агентства.

В ходе тушения пожара в коридоре был обнаружен погибший человек. "Пожар ликвидирован", - добавил собеседник агентства.

В столичном СК ТАСС сообщили, что в результате пожара погибла женщина 1937 года рождения.

По факту гибели человека в результате пожара на востоке Москвы проводится доследственная проверка. "Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по ВАО Главного следственного управления СК России по Москве проводится доследственная проверка по факту пожара", - сообщили в столичном СК России.

Следователи столичного СК приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.