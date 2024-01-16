В Москве на Брестском шоссе произошло ДТП с грузовиком

В районе ЧП перекрыли движение в оба направления

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Движение на Брестском шоссе в Москве перекрыто в оба направления из-за аварии с грузовиком и отбойником. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Брестском шоссе (в районе съезда на Калужское шоссе) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с отбойником. <...> Движение в районе происшествия перекрыто в оба направления, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Оперативные службы города уточняют обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших не поступала.

Позже в Telegram-канале столичного Дептранса сообщили, что движение восстановлено.