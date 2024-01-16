Египетские военные сорвали попытку контрабанды наркотиков на границе с Израилем

По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", шестерых преступников арестовали

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Египетские военные предотвратили попытку контрабанды наркотиков через границу с Израилем, шесть преступников арестованы. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, злоумышленники пытались пересечь границу южнее контрольно-пропускного пункта "Аль-Ауджа". Как заявил представитель египетских сил безопасности, во время пресечения попытки незаконного проникновения через границу "произошли столкновения" с контрабандистами. Он добавил, что "шестеро преступников были арестованы".

Телеканал указал, что израильская сторона сообщила о "десятках контрабандистов, некоторые из которых были вооружены". Злоумышленники обстреляли израильских военных, те открыли ответный огонь. В настоящее время, как отмечает "Аль-Кахира аль-Ихбария", с израильской стороны военные прочесывают местность у границы, где была сорвана попытка контрабанды наркотиков.