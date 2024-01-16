В Хабаровском крае осудили двоих местных жителей за организацию незаконного вылова рыбы

Мужчин приговорили к лишению свободы сроком на три года условно

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил условные сроки двум местным жителям за организацию незаконного вылова рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года, а также взыскан ущерб в размере свыше 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Деятельность фигуранты развернули в районе населенного пункта Лазарев Николаевского района Хабаровского края. Рыбу ловили в нерестовой реке. На месте задержания было обнаружено и изъято около 40 кг икры и 16 экземпляров рыб лососевых видов, а также орудия незаконного промысла.