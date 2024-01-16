В результате ливней в Бразилии около 600 человек остаются без крова

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру отметил, что над ликвидацией последствий стихийного бедствия работают более 2,4 тыс. спасателей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 января. /ТАСС/. Рекордные ливни прошедших выходных в северных предместьях Рио-де-Жайнеро оставили без крова около 600 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру.

"Около 600 человек лишились своих домов, которые были разрушены потоками воды и не подлежат восстановлению, в трех населенных пунктах", - сказал он. По словам губернатора, над ликвидацией последствий стихийного бедствия работают более 2,4 тыс. спасателей, пострадавших обеспечили предметами первой необходимости в центрах временного размещения. Со следующей недели правительство штата при содействии федеральных властей Бразилии начнет выплаты материальных компенсаций лишившимся крова.

Спустя почти сутки после окончания аномальных ливней часть магистралей мегаполиса остается непригодной для движения транспорта. Одна из ключевых трасс, ведущих в город, оказалась затоплена. По данным спасателей, число жертв стихии увеличилось до 12, 3 человека числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Природная аномалия также нарушила планы организаторов всемирно известного карнавала. Лига школ самбы Рио-де-Жанейро в связи со сложившейся ситуацией отменила репетиции этого шоу. О новых датах объявят дополнительно.

По данным системы мониторинга стихийных бедствий Рио-де-Жанейро, в наиболее пострадавших районах в северном округе города и трех населенных пунктах на его окраине в минувшие выходные выпало 259 мм осадков, что соответствует месячной норме за весь январь. Ливень побил абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.