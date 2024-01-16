Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Воронеж

ТАСС, 16 января. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Воронеж. Предварительно, пострадавших нет, но имеются повреждения.
Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
"Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД (многоквартирных домах) и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах", - написал он.