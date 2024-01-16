Минобороны РФ сообщило о трех сбитых украинских БПЛА над Воронежской областью

Их уничтожили дежурные средства ПВО

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили три украинских беспилотника над Воронежской областью.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - сообщили в ведомстве.

Ранее глава региона Александр Гусев сообщил, что в результате атаки, по предварительным данным, пострадавших нет. "В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД (многоквартирных домах) и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах", - написал он.

Губернатор отметил, что будет проведен поквартирный обход для уточнения числа и характеристик поврежденного имущества.

"Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - сообщил Гусев.