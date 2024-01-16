16 января, 01:10,
обновлено 16 января, 01:22
Военная операция на Украине

При атаке украинских БПЛА на Воронеж пострадала 11-летняя девочка

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Она получила резаные раны руки, ноги и шеи

ТАСС, 16 января. Несовершеннолетняя девочка получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж. Ей оказали медицинскую помощь на месте.

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Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте", - сообщил глава региона.

Гусев отметил, что утром медики еще раз навестят семью, чтобы убедиться в отсутствии других последствий. Продолжается поквартирный обход для уточнения числа и характеристик поврежденного имущества. 

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