СМИ: в ДТП на Кубе погибли два человека

По информации газеты Granma, 13 граждан пострадали

ГАВАНА, 16 января. /ТАСС/. Грузовой автомобиль, перевозивший людей, перевернулся в понедельник вблизи муниципалитета Бартоломе-Масо (провинция Гранма) в восточной части Кубы. В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних, сообщила газета Granma.

По ее данным, пострадали 13 человек, которым оказывается помощь в больницах. Власти ведут расследование.

По официальным данным, на Кубе ежедневно происходит в среднем около 30 ДТП. Аварии главным образом связаны с недостаточным уровнем дисциплины участников дорожного движения, плохим состоянием дорог и износом автопарка. Многие автомобили на Кубе эксплуатируются более 50 лет.