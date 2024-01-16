Yomiuri: в Японии увеличили группировку Сил самообороны в районе землетрясений

По информации газеты, численность спасателей достигла 7 тыс.

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Группировка Сил самообороны Японии, привлеченная к спасению людей и ликвидации последствий серии землетрясений в районе полуострова Ното, доведена до 7 тыс. человек.

Об этом сообщила газета Yomiuri.

По последним данным министерства обороны, за время работ было спасено порядка 850 человек. Жителям, которые из-за повреждения дорог оказались отрезаны от внешнего мира, доставлено около 700 тыс. рационов питания.

Операция осложняется труднодоступностью района стихийного бедствия из-за повреждения дорог. В этой связи к доставке личного состава, а также питания, воды и строительных материалов привлечены экипажи вертолетов и катеров на воздушной подушке. В общей сложности в операции задействованы 49 летательных аппаратов. Поначалу в отдельные районы питание и лекарства бойцам Сил самообороны приходилось доставлять пешком и преодолевать при этом грязевые болота и завалы.