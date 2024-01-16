В Воронеже из поврежденного при атаке БПЛА дома эвакуировали жильцов

Для обогрева людей открыли располагающуюся рядом школу, сообщил мэр города Вадим Кстенин

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Жильцов дома в Советском районе Воронежа эвакуировали после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Вадим Кстенин.

"По повреждению жилого дома в Советском районе. Люди эвакуированы, для них открыли располагающуюся рядом школу, чтобы граждане могли обогреться. Все службы на месте, работают. Прошу людей не мешать, не подходить к обломкам и осколкам. По итогу работы спецслужб по осколкам будем принимать дальнейшие решения", - заявил мэр.

Кстенин отметил, что повреждения будут устранены, а людям дадут возможность вернуться домой, как только это станет возможным.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаку украинских беспилотников над Воронежем. В нескольких домах выявлены повреждения. Глава региона отметил, что пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. В Минобороны РФ сообщили о том, что над Воронежской областью сбиты три украинских БПЛА.