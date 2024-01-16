В Воронеже после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС

Как сообщил мэр города Вадим Кстенин, комиссия оценит причиненный жителям ущерб

ТАСС, 16 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин.

"На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба - и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городского ЧС", - написал Кстенин в своем Telegram-канале.

Как уточнил мэр, дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии. "Сейчас надо закрыть тепловой контур, считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать", - написал он.

Кстенин добавил, что специалисты в ходе поквартирного обхода и в пунктах временного размещения максимально опросили граждан по вопросу окон в домах, которые требуют замены. "Изготовление первых 30 окон уже заказали. Штаб для тех воронежцев, кто обнаружит те или иные повреждения позже, уже организован в отделе развития микрорайона Тенистый (Тепличная, 8б, вход со двора, первый подъезд)", - уточнил глава города.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаку украинских БПЛА над Воронежем. В нескольких домах выявлены повреждения. Жильцов дома в Советском районе города эвакуировали. Глава региона отметил, что пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. В Минобороны РФ сообщили о том, что над областью сбиты три украинских БПЛА.