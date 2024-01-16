В Комсомольске-на-Амуре водителя, вытолкнувшего бабушку из автобуса, отправили в колонию

Виновный проведет в заключении два года шесть месяцев

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Суд в Комсомольске-на-Амуре отправил в колонию строгого режима водителя автобуса, который вытолкнул пожилую женщину из автобуса. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

64-летнего местного жителя признали виновным по п. п. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка с применением насилия на транспорте общего пользования).

В марте 2023 года водитель общественного автобуса применил насилие к пожилой женщине и выволок ее из салона транспортного средства. После чего закрыл двери автобуса и, не беспокоясь о здоровье лежавшей на земле пенсионерки, уехал.