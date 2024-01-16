На Сахалине перед судом предстанут члены наркогруппировки

Им грозит до 20 лет тюрьмы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 января. /ТАСС/. Преступная группа лиц на Сахалине предстанет перед судом за приобретение, хранение и сбыт наркотиков синтетического происхождения. Их общий доход составил более 9 млн рублей, сообщили журналистам в управлении МВД России по Сахалинской области.

"В зависимости от распределения ролей органом расследования фигурантам предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении, покушении на сбыт наркотических средств, в том числе в особо крупном размере, и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). За совершение указанных деяний действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей", - рассказали в управлении.

По информации полиции, из незаконного оборота у фигурантов уголовного дела изъято более 2 кг наркотических средств. Организатор группы осуществлял общее руководство, вовлекал в нее участников, в том числе являющихся потребителями наркотиков, осуществлял финансирование деятельности, транспортировку товара и прочие функции. В соответствии с распределенными ролями двое других участников группы занимались оборудованием розничных тайников с наркотическими средствами с целью их дальнейшего сбыта за денежное вознаграждение. Вырученные от продажи наркотических средств деньги направлялись организатору.

Кроме того, в ходе взаимодействия оперативного подразделения и органа финансовой разведки выявлена преступная схема по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму более 9 млн рублей. В ходе расследования следователем приняты обеспечительные меры - наложен арест на автомобиль и гараж фигуранта уголовного дела, общей стоимостью более 2 млн 800 тыс. рублей, а также на денежные средства в сумме 900 тыс. рублей.