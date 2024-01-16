На Таймыре браконьер незаконно выловил более 1 тыс. экземпляров краснокнижной рыбы

Ущерб от действий мужчины составил почти 3 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Браконьер на Таймыре на севере Красноярского края незаконно выловил более 1 тыс. экземпляров редкой краснокнижной рыбы сиг. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.

"На Таймыре полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, незаконно выловившего более 1 тыс. экземпляров сига. Сумма причиненного ущерба составила почти 3 млн рублей. <…> В отношении подозреваемого <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, браконьер был задержан на реке Енисей. Мужчина рыбачил на моторной лодке и использовал сети. "В ходе проверки плавательного судна полицейскими были обнаружены пять сетей, а также более 1 тыс. экземпляров рыбы породы сиг, из которой мужчина выпотрошил икру. <…> В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - пояснили в полиции.

Сиг относится к семейству лососевых. Рыба занесена в международную Красную книгу. На территории Красноярского края рыба водится в Енисее. Однако в последние годы численность сиговых повсеместно сокращается, во многих озерах снижается разнообразие экологических форм.