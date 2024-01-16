В Чили легкомоторный самолет разбился во время тушения пожара

В результате крушения погиб пилот

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /ТАСС/. Пилот легкомоторного самолета, занимавшегося тушением пожара в Чили, погиб в результате крушения воздушного судна. Об этом сообщила Национальная корпорация лесного хозяйства страны (CONAF).

"В коммуне Талька (область Мауле - прим. ТАСС) во время работ по тушению пожара произошла авиакатастрофа. <...> Подтверждена смерть Фернандо Соланса, испанца по национальности, пилота самолета модели Turbo Trush, эксплуатируемого авиакомпанией Air Andes SPA, которая предоставляла услуги CONAF", - говорится в заявлении.

В CONAF добавили, что в результате катастрофы также получили различные травмы три человека.

Как сообщило издание La Tercera со ссылкой на местную полицию, самолет, пролетая над шоссе номер 5, задел опору линии электропередач, после чего упал на автомобиль и загорелся.