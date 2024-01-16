Прокуратура проверит руководство гимназии под Воронежем, где учитель ударил ребенка

Педагога отстранили от работы

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Прокуратура оценит действия сотрудников и руководства гимназии поселка Отрадное Новоусманского района под Воронежем, где учитель физкультуры ударил ребенка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о причинении телесных повреждений учителем физкультуры ученику в образовательном учреждении Новоусманского района. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников и администрации дошкольного образовательного учреждения, а также органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

В нескольких Telegram-каналах 15 января появилось видео из спортзала, где учитель физкультуры в гимназии поселка Отрадное на занятии ударил ребенка по лицу. В комментариях говорится, что на педагога часто жалуются другие дети, но они боятся рассказывать об этом родителям. Сотрудники следственного управления СК по региону начали проверку, руководством образовательного учреждения назначена внутренняя служебная проверка, учитель физкультуры отстранен от работы.