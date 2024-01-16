Экс-зампред правительства Прикамья не признала вину в хищении бюджетных средств

Гособвинение запросило для Елены Лопаевой шесть лет лишения свободы

ПЕРМЬ, 16 января. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева, обвиняемая в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, во время прений сторон не признала свою вину и заявила, что ее оговорили. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"С предъявленным обвинением в данной квалификации я категорически не согласна, обвинение не нашло подтверждений в ходе судебного разбирательства. В отношении другой обвиняемой считаю, что подсудимая Найданова меня оговорила и бежала за границу, опасаясь, что придется понести за это наказание. Деятельность фонда ["Содействие - XXI век"] я не курировала, им не управляла, никаких поручений Найдановой не давала, не являлась распорядителем денежных средств фонда. Считаю, что выводы следствия являются необоснованными, надуманными и не доказанными. Прошу прекратить в отношении меня судебное следствие и полностью оправдать", - заявила Лопаева в ходе прений сторон по уголовному делу.

Ранее гособвинение запросило для фигурантки наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей по делу о хищении бюджетных средств благотворительного фонда "Содействие - ХХI век". В отношении Лопаевой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Лопаева была задержана в январе 2022 года. По версии следствия, занимая должность зампредседателя правительства Пермского края, она вступила в сговор с руководителем фонда Еленой Найдановой для хищения денег. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненная бюджету края, оценивается в 67,7 млн рублей. К рассмотрению уголовного дела суд приступил в июне 2023 года. После нескольких заседаний суда вторая обвиняемая по уголовному делу - бывший директор благотворительного фонда "Содействие - ХХI век" Найданова - была объявлена в розыск, а материалы в отношении нее были выделены в отдельное производство.