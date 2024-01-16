В Крыму арестовали подозреваемого в вымогательстве денег для ВСУ

По данным полиции, деньги он требовал у женщины-нотариуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Полицейские и росгвардейцы Крыма задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы у нотариуса, якобы для финансирования ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемого уже заключили под стражу.

"В Крыму полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств у жительницы Симферополя. По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса", - говорится в сообщении.

Во время обысков дома у фигуранта и его родителей изъяли мобильные телефоны, sim-карты, крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.